مصطفى البرغوثي : لا وجود لأي ضمانات تسمح باستئناف المفاوضات

فلسطين اليوم - غزة

قلّل الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب الدكتور مصطفى البرغوثي من فرص انطلاقة جدية للمفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية في الوقت الراهن، وأرجع ذلك إلى انعدام وجود أي ضمانات بنجاحها في تحقيق المطلوب منها.

ورفض البرغوثي في تصريحات خاصة التعليق على التقارير التي بثتها "القناة العاشرة" في التلفزيون الإسرائيلي وتحدثت عن قضايا فساد مالي وأخلاقي موثقة بالصور حول مدير مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسبب وجوده في الخارج طيلة الأيام الماضية، وأكد أن الأجواء السياسية الموجودة حاليا ليس فيها ما يدعو للتفاؤل بأي انطلاقة حقيقية للمفاوضات، وقال: "إلى حد الآن لم تتوفر الضمانات الكافية لإطلاق المفاوضات، وأعتقد أن الشرطين الأساسيين لم يتحقق منهما شيء حتى الآن، وأعني بالشرطين الوقف الكامل للاستيطان لا سيما في مدينة القدس، وإعلان إسرائيل الالتزام بمرجعية واضحة للمفاوضات، وفي كل الأحوال لا أعتقد أنه في حال انطلاق المفاوضات سينتج عنها أي شيء في هذه المرحلة".

وجوابا على سؤال وجهته له "قدس برس" عما إذا كان يعتقد أن استمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل يعني من الناحية الواقعية أن المفاوضات بين الطرفين قائمة، قال البرغوثي: "حتى الآن السلطة تقول إن موقفها من المفاوضات لم يتغير"، على حد تعبيره.