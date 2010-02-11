الآلام تعاود أبوتريكة.. واكتمال شفاء جيلبرتو

فلسطين اليوم-المصري اليوم

عاودت الآلام محمد أبوتريكة، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بعد المجهود الذى بذله فى التدريبات خلال الأيام الماضية، للحاق بمباريات الفريق بالدورى رغم تحذيرات الدكتور إيهاب على، طبيب الفريق، له بالتمهل وعدم تعجل العودة للملاعب حتى لا تتفاقم إصابته. وأجرى اللاعب أشعة مقطعية مساء أمس الأول، بأحد المراكز المتخصصة للوقوف على حالته بدقة.

وينتظر أن يحسم الجهاز الطبى اليوم، مدى إمكانية لحاق اللاعب بالمباريات على ضوء نتائج الأشعة. فيما سيحسم الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام البدرى موقف مشاركة الثنائى أحمد فتحى وسيد معوض فى مباراة الغد بعد تعرض الأول لإجهاد شديد خلال اليومين الماضيين، وأدى إلى عدم أدائه التدريبات الجماعية وقيامه بأداء بعض التدريبات المنفردة تحت إشراف طارق عبدالعزيز، فيما غاب الثانى عن المشاركة أمام غزل المحلة لإصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.

وسادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفنى بعد تماثل جيلبرتو للشفاء من إصابة كدمة الكاحل التى تعرض لها مؤخراً، ومشاركته فى التقسيمة أمس. من جهة أخرى، واصل النادى تصعيد أزمته مع لجنة الحكام، وطالب بإعلان أسماء الحكام الذين سيديرون مباراة الغد، وعدم إرجاء الأمر إلى نفس يوم المباراة، حيث يخشى مسؤولو لجنة الكرة من إسناد اللقاء إلى طاقم تحكيمى غير محايد، مما قد يؤثر على نتيجة المباراة.

وسيؤدى الفريق الأول مرانه الرئيسى عند الخامسة مساء اليوم الخميس، بملعب مختار التتش، استعداداً لمواجهة اتحاد الشرطة المقررة بعد غداً الجمعة، ضمن الجولة السابعة عشرة للدورى الممتاز، وسيعلن بعدها حسام البدرى أسماء الـ١٨ لاعباً الذين سيخوضون المباراة للتوجه إلى أحد فنادق مصر الجديدة للمبيت به ليلة المباراة.