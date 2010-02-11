تصعيد جديد..شهيد شرق غزة واعتقالات في الشمال وإصابات في الوسط

فلسطين اليوم-غزة

صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ فجر اليوم من حملتها العسكرية ضد القطاع حيث استشهد مواطن بالقرب من معبر كارني جراء قصف طائرات الاحتلال ,بالاضافة الي قيام قوات خاصة بحملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمحررة دوغيت بالتزامن مع قصف دبابات الاحتلال لمنطقة حجر الديك وسط القطاع.

حيث أعلن د.معاوية حسنين مدير عام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات قطاع غزة اليوم عن استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط منطقة كارني شرق مدينة غزة .

وقال حسنين ل"فلسطين اليوم" ان الاحتلال استهدف المنطقة بصاروخ واحد مما أدى لاستشهاد الشاب فارس جابر "26" عام من سكان الشمال على الفور وإصابة آخر.

وقبل قصف طائرات الاحتلال لمنطقة المنطار اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم, عدد ممن المواطنين المتواجدين في محررة دوغيت شمال بلدة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان في المنطقة، أن عمالاً كانوا في المنطقة للعمل فيها، وفوجؤوا بقوة خاصة تقتحم المكان، وتعتقل عشرة منهم عرف من بين أربعة من عائلات العطار، وصبح، وغبن، والسلطان.

وأضاف شهود العيان، أن القوة الخاصة اعتقلت المواطنين ونقلتهم لمنطقة المجدل، دون أن يعرف مصيرهم بعد.

وكان وسط القطاع على موعد من التصعيد حيث أصيب فجر اليوم الخميس عدد من المواطنين, في منطقة جحر الديك وسط القطاع جراحهم وصفت بالطفيفة جراء قصف دبابات الاحتلال للمنطقة .

وقال مراسلنا وسط القطاع نقلا عن د.معاوية حسنين مدير عام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات قطاع غزة ان المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف في منطقة جحر الديك، ما أدى الى إصابة الطفلتين عفاف إسماعيل الترابين 13 عاما، وشقيقتها منى إسماعيل الترابين 5 أعوام نقلتا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وقال مراسلنا ان هناك اشتباكات عنيفة اندلعت ببن مقاومين ودبابات الاحتلال المتركزة على طول الحدود للمنطقة حيث تمكن المقاومون من إطلاق عدد من القذائف تجاه تجمع للجيبات العسكرية شرق المنطقة.

وذكر مراسلنا نقلا عن الشهود أن مقاومين كانوا يستقلون أربع دراجات نارية استهدفوا تجمع للآليات الإسرائيلية بعد أن تمكنوا من الانسحاب بسلام .

وكانت مدفعية الاحتلال قد قصفت محيط المنطقة بثلاث قذائف مدفعية في وقت كانت المنطقة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الأباتشي والاستطلاع.