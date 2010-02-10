لأول مرة.. إيرانية تمثل بلادها في الأولمبياد الشتوية

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بمدينة فانكوفر الكندية أن الإيرانية مارجان كالهور، بطلة التزلج على جبال الألب، ستحمل علم بلادها خلال مراسم افتتاح الأولمبياد.

وبذلك تصبح كالهور أول سيدة تمثل الجمهورية الإسلامية بالأولمبياد الشتوية، حيث تشارك في سباقات التزلج المتعرج والتزلج المتعرج الطويل.

واحتلت كالهور المركز الـ60 ببطولة العالم التي أقيمت في فال دي أسير بفرنسا. وسترتدي زيا إسلاميا إيرانيا بوضع غطاء للرأس تحت خوذة التزلج.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن كالهور قولها "التزلج رياضة يجب أن ترتدي خلالها زيا كاملا، وبالتالي لا يوجد مشكلة في الملابس، يجب أن أراعي الزي الإسلامي".

ومن المقرر أن يمثل متزلجان إيرانيان آخران بلادهما في فانكوفر، وهما الشقيقان وريا وحسين سافيه شيمشاكي.