المشروبات الغازية تسبب الشلل !!!!!!

فلسطين اليوم - وكالات

أعلن باحثون أن الإفراط في تناول كميات كبيرة من مشروبات الكولا الغازية يوميا، بمقدوره التسبب في تناقص مزمن في البوتاسيوم في جسم الإنسان، ما يقود إلى حدوث ضعف في العضلات، بل وحتى حدوث الشلل فيها، خصوصًا عند الأطفال والمراهقين .

وقال باحثون في اليونان، إن الكثيرين قد يعتقدون أن التناول المفرط للمشروبات الغازية بكميات كبيرة أمر نادر، ولذلك فإنه لا يعتبر مشكلة صحية عامة، إلا أن لدينا ما يكفي من الأسباب للاعتقاد بأن هذا ليس أمرًا نادرًا .

وقال الباحثون إنهم عثروا على ستة تقارير حول نقص البوتاسيوم الناجم عن تناول مشروبات الكولا، نشرت منذ عام 1994، وكانت كميات الكولا المتناولة تتراوح ببين لترين إلى 9 لترات يومياً .

وكانت الشكاوى المرتبطة بالعضلات تتراوح بين الضعف الخفيف فيها، وبين الشلل الواضح، فيما رصدت لدى كل الأشخاص المدروسين حالة نقص مستويات البوتاسيوم الحاد في دمهم .