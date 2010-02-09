القناة العاشرة: فضائح جنسية متورط فيها مقربون من أبي مازن

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

كشفت القناة العاشرة في التلفاز الإسرائيلي عن قضايا فساد في السلطة الفلسطينية تورط فيها وزراء ومقربون من رئيسها محمود عباس.

وجاء في التقرير المتلفز أن مقربين من أبي مازن يختلسون أموال تبرعات من دول أوروبية وعربية عن طريق سحب أموال تقدر بملايين الدولارات من حسابات السلطة الفلسطينية في عمَّان والقاهرة.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن هؤلاء المقربين يشترون أراضٍ لصالح لسلطة الفلسطينية من أموالها بأثمان أقل من التي يصرحون عنها.

واستند تقرير القناة العاشرة إلى تحقيق مطول استمر مدة 6 سنوات أجراه المسؤول في جهاز المخابرات الفلسطينية فهمي شبانة التميمي.

وكشف التميمي عن فضائح جنسية تجري في ديوان الرئاسة الفلسطينية، حيث أظهر شريط فيديو لرئيس الديوان رفيق الحسيني وهو في أوضاع مخلة بالحياء مع إحدى النساء اللواتي تقدمن بطلب للعمل في الديوان.

وأمهل التميمي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مدة أسبوعين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن أحاطه علماً بذلك، وإلا فأنه سينشر المزيد من التفاصيل الموثقة بالأوراق الرسمية.