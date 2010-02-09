البرلمان الأوروبي يصوت على التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية اليوم

فلسطين اليوم-وكالات

يجري البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء تصويتا للموافقة على تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة والتي يمتد عملها لمدة خمس سنوات بعد شهور من التأجيل لأسباب سياسية.

ومن المتوقع أن يمنح البرلمان تأييدا كاسحا للمفوضية الجديدة المكونة من 27 مفوضا بعد خلاف سابق انسحبت على إثره المرشحة البلغارية بعد إثارة تساؤلات عن استقامتها المالية.

وتقوم المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - بسن قوانين التكتل والتأكد من التزام الدول الأعضاء بها.

ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي بالفعل في تموز(يوليو) الماضي على إعادة تعيين البرتغالي جوزيه مانويل باروسو رئيسا للمفوضية الأوروبية. ويقوم البرلمان الأوروبي وفق قوانين الاتحاد بالتصويت على كل أعضاء المفوضية الأوروبية كهيئة واحدة.

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على المفوضية الجديدة في فصل الخريف بيد أن التصويت تأجل ثلاثة أشهر حيث كافح الاتحاد الأوروبي لتطبيق مجموعة قوانينه الجديدة المعروفة باسم "معاهدة لشبونة".

وفي حال موافقة البرلمان على التشكيلة الجديدة للمفوضية من المقرر أن يبدأ أعضاؤها تولي مناصبهم رسميا اعتبارا من غد الأربعاء.

ومن المقرر أن توجه المفوضية على مدى خمس سنوات مقبلة بقيادة باروسو(53 عاما) لولاية ثانية على التوالي السياسة العامة للاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مهمة مثل الإصلاح المالي والإنعاش الاقتصادي والتغير المناخي.