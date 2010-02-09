خلال عام 2009.. سعر الشقق في تل أبيب يرتفع بنسبة 31%

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أظهرت معطيات سلطة العقارات بوزارة العدل الإسرائيلية لسنة 2009، حصول مدينة تل أبيب على أعلى نسبة في ارتفاع أسعار الشقق لدرجة لم تكن متوقعة، خاصة في الربع الأخير من سنة 2009 حيث ارتفعت أسعار الشقق بـ31%.

وبحسب ما نشرت صحيفة إسرائيل اليوم، فإن مؤشر الأسعار العام ارتفع خلال عام 2009 بـ 2.3% في حين سجل مؤشر الأسعار في الشقق ارتفاعا بـ 14.4%، وهذا يعتبر ارتفاعا كبيرا عن العام الذي سبقه 2008 حيث سجل مؤشر الأسعار العام ارتفاعا بـ 0.1%، في حين سجل مؤشر ارتفاع الشقق 4.3%، وهذا كان بسبب الأزمة الاقتصادية العامة التي دخلت فيها إسرائيل عام 2008 والمرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة تل أبيب سجلت أعلى نسبة ارتفاع في أسعار الشقق السكنية خاصة في الربع الأخير من العام 2009.

وبحسب سلطة العقارات، فإن سبب هذا الارتفاع يعود إلى التراجع الذي شهده هذا القطاع طوال عام 2008 وكذلك معظم أشهُر العام الماضي، حيث كانت أسعار الشقق أقل من المعدل الطبيعي لها، وقد حققت الشقق التي تم تشطيبها وفق معايير مرتفعة، ارتفاعا عاليا في الأسعار والتي تشمل خمس غرف.

وذكرت الصحيفة أنه كان يسود الاعتقاد بأن الأسعار ستنخفض، إلا أنها ارتفعت بين المدن بنسبة 10% خلال شهري أكتوبر وديسمبر، حيث شهدت مدينة ريشون لتسيون ارتفاع بنسبة 24%، المجدل 17%، هرتسيليا 16%، وبئر السبع 15%.

وكانت المدينة الوحيدة التي سجلت هبوطا في الأسعار، هي مدينة إيلات حيث سجلت هبوط بنسبة 4%، وأفادت الصحيفة أن الشقة الأغلى في إسرائيل توجد في تل أبيب، والتي وصل سعرها خلال عام 2009 إلى 2.144 مليون شيكل، بينما شقة مشابهة لها في بئر السبع وصل سعرها إلى 567 ألف شيكل، وفي المجدل وصلت إلى 654 ألف شيكل.