الطقس: الجو غائم جزئيا وارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

فلسطين اليوم – غزة

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من المطر خاصة فوق المناطق الشمالية، خلال اليوم، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الأرصاد، بأن يكون الجو يوم غدٍ غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الخميس، فمن المتوقع أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.