« إسرائيل » تقدم احتجاجاً إلى روسيا لقيام وفد من قادة حماس بزيارة لموسكو

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

نقلت إسرائيل إلى روسيا خلال الأيام الأخيرة احتجاجا على قيام وفد من قادة حماس وفي طليعتهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بزيارة لموسكو، علما بان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور العاصمة الروسية الأسبوع المقبل.

وقد طلبت إسرائيل من الطرف الروسي قبل وصول الوفد الحمساوي إيضاحات حول مستوى اللقاءات التي ستعقد بين قيادة حماس والقادة الروس.

وقد نشرت في وسائل الإعلام أنباء مفادها ان قادة حماس ربما كانوا سيجتمعون مع الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف او رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، مما كان سيشكل رفع مستوى المفاوضات بين روسيا وحماس.

يشار الى ان الاجتماعات بين الطرفين اقتصرت في نهاية الامر على لقاء مشعل بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل ترفض إجراء اتصالات مع حماس، فيما أوضح السفير الروسي لدى إسرائيل بيتر ستيغني ان بلاده تقيم علاقات مع حماس منذ فوزها في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية.