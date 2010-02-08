مليونا هندي ماتوا بالنوبة القلبية وأكثر من ثلاثة ملايين قد يموتون هذا العام بسبب أمراض القلب

فلسطين اليوم-وكالات

تشكل الأمراض القلبية الوعائية الخطر الأول على الصحة في العالم، ولكن تأثيرها أشد خطراً في بلد مثل الهند، إذ تشير تقديرات إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين قد يموتون بسبب أمراض القلب في الهند خلال عام 2010.

وذكر موقع' دي ان ايه' أن الخبراء الصحيين يتوقعون حصول 3.75 مليون حالة وفاة في الهند جراء الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية في العام 2010 وبأن حوالي مليونين سوف يموتون بالنوبة القلبية أو أمراض الشرايين التاجية.

وقال مدير قسم طب القلب في مستشفى بومــــباي الدكتور بي كاي 'إن غالبية المرضى تتبع نظــــاماً غذائياً غير صحي، وأسلوب حياة رديئا ويجهلون المبادئ الصحية التي تتعلق بصحتهم'.

وأضاف 'إن التشخيص المبكر لأمراض القلب قد ينقذ حياة الكثير من المرضى'، مشيراً إلى أن الكثير من المرضى يعتقدون أن سبب الألم في الصدر هو سوء الهضم أو زيادة حموضة المعدة.

وقال: إذا لم يخضع هؤلاء لفحص لمعرفة سبب الألم في الصدر فقد تكون عواقب ذلك خطيرة جداً، مشيراً إلى أن 'الكثير ممن هم دون الأربعين من العمر يعانون من أمراض القلب في الهند'.