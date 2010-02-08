زوارق الاحتلال تفتح نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة شواطئ رفح

فلسطين اليوم – غزة

استأنفت الزوارق الحربية الإسرائيلية قبل قليل، استهدافها لمراكب الصيادين قبالة سواحل محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن زوارق بحرية الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب قوارب الصيادين قبالة شواطئ المحافظة، قبل أن تقوم بمطاردتهم في عرض البحر.

وأضافت، إن القصف الإسرائيلي ألحق أضراراً في بعض المراكب، وأجبر الصيادين على مغادرة البحر خشية على حياتهم.

وكانت قوات الاحتلال اختطفت أمس، أربعة صيادين قبالة شواطئ بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

يشار إلى أن زوارق الاحتلال تستهدف بشكل يومي، الصيادين في قطاع غزة، في محاولة منها لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي يعتاشون ويعيلون أسرهم منها.