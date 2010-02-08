الاحتلال يطلق نيرانه تجاه مسيرة بيت حانون الأسبوعية شمال القطاع

فلسطين اليوم-غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية ظهر اليوم، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مسيرة بيت حانون الأسبوعية السلمية شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الحدود الشمالية أطلقوا نيران أسلحتهم تجاه عدد من الشبان الذين خرجوا في المسيرة الأسبوعية التي تنظمها المبادرة الوطنية المبادرة المحلية 'متطوعين من أجل الخدمة الإنسانية والمجتمعية' شمال القطاع.

وانطلقت المسيرة من أمام كلية الزراعة المدمرة شمال بيت حانون، حتى وصلت إلى المنطقة العازلة للجنوب من معبر بيت حانون 'إيرز'، حيث ردد الشبان المتظاهرين شعارات وطنية مناهضة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي، رافعين أعلام فلسطين.

وأوضح الشهود أن سيارات الإسعاف بيت حانون هرعت للمكان تحسباً من وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

يشار إلى أن المنطقة التي وصل إليها المتظاهرون لم يصلها أحد منذ حوالي عشرة أعوام، وهي على بعد ما يقارب العشرين متراً من الجدار الإسمنتي الذي يفصل قطاع غزة من الشمال عن أراضي عام 48.

وتنظم المبادرة هذه المسيرة بشكل أسبوعي كل اثنين على غرار المسيرة الأسبوعية في قريتي بلعين ونعلين بالضفة الغربية، التي يشارك فيهما عدد من المتضامنين الأجانب، كنوع من أساليب المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال.