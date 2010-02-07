الغول:"إطلاق الصواريخ حق مكفول للمقاومة"

فلسطين اليوم- غزة

أكد وزير العدل في حكومة غزة محمد الغول اليوم الأحد، أن إطلاق المقاومة للصواريخ باتجاه أهداف الاحتلال هو "حق مكفول للمقاومة الفلسطينية"، نافياً في الوقت ذاته أن يكون رد الحكومة على تقرير لجنة التحقيق الأممية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون قد تضمن اعتذراً عن إصابة إسرائيليين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأوضح الغول في تصريحات صحفية، أن الحكومة أجابت في ردها على أسئلة المفوض العام السامي للأمم المتحدة بشأن تقرير غولدستون"، وشدد على أن إطلاق المقاومة الفلسطينية للصواريخ هو حق مكفول للمقاومة الفلسطينية.

وبين الوزير الفلسطيني أن الحكومة قالت بالحرف الواحد أن "هناك إدعاءات إسرائيلية بسقوط ضحايا مدنيين إسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ، وأن هذه الإدعاءات يعوزها الدليل والبرهان وأن إسرائيل ترفض تمكين لجان مستقلة من التحقيق في ذلك".

وطالب الغول بضرورة التفريق بين الحكومة في غزة وحركة حماس "لأن الأولى هي التي قدمت الرد وصاحبت جهة الاختصاص وليس فصائل المقاومة".

وفي السياق ذاته؛ توقع الغول أن تمنع الإدارة الأمريكية نقل ملف تقرير غولدستون إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال: "نطالب الأمم المتحدة بتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكمة على جرائمهم".

وبين أن رد الحكومة في غزة سيصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال أيام، موضحا أن التقرير سُلّم لمفوض حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية الأربعاء الماضي، والتقرير الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية المقالة جاء في خمسين ورقة.

وأشار إلى أن المفوض السامي للأمم المتحدة سيُعد ملخصاً للتقرير الذي تسلمه من الحكومة، وأن الحكومة في غزة ستنتظر أن تتحرك الأمم المتحدة لإحالة التقرير للمحكمة الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.