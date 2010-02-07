مصادر فلسطينية: المصالحة قريبة المنال

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

‏ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن جهوداً عربية وفلسطينية مكثفة تبذل حاليا لدى قيادة حركة حماس في دمشق ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والحكومة المصرية لإنهاء الخلاف بشأن التوقيع على الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة الفلسطينية.

وقالت المصادر انه رغم المواقف المتشددة التي تعبر عنها الأطراف المختلفة حاليا فإن فرص إنهاء الخلاف حول الورقة المصرية باتت كبيرة جدا، مشيرة إلى أن بعض المناقشات التي تجرى حاليا بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تبحث في قضايا تخص مرحلة ما بعد التوقيع على هذه الورقة.

وأوضحت المصادر الفلسطينية في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن جميع الصيغ التي طرحت حتى الآن تهدف إلى حفظ ماء وجه جميع الأطراف بحيث تتم حاليا مناقشة أفكار تمثل سلما يسمح للجميع بالنزول عن قمة الشجرة التي تسلقوا عليها. واضافت أنه على الرغم من التوتر الشديد في العلاقات بين الجانبين فإن شخصيات من حماس تجري اتصالات مع جهات مصرية ولا سيما مسؤولين من جهاز المخابرات العامة بغية التوصل لصيغة تسمح بالتوقيع على الورقة المصرية.