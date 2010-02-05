إصابة سبعة مواطنين بحادث انقلاب سيارة جنوب الخليل

فلسطين اليوم-الخليل

اصيب اليوم الجمعة 7 مواطنين من عائلة واحدة اثر انقلاب مركبة كانت تقلهم في منطقة واد القمرة جنوب محافظة الخليل.

واوضح بيان الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بالشرطة أنه وبالتحقيق في ملابسات الحادث تبين أن المركبة "غير قانونية" وانقلبت أثناء توجهها من مدينة الخليل الى مخيم الفوار على جانبها الايمن بسبب فقدان السائق السيطرة عليها لسوء الحالة الجوية وجميعهم من سكان مدينة الخليل.

وقد اصيب على اثر انقلاب المركبة 7 مواطنين وهم سائق المركبة محمود عزام الدميري( 20 عاما) إصابتة بليغة، وأقربائه محمد هاشم الدميري( 18 عاما) إصابته بليغة وادهم طلال ادعيس( 18 عاما) إصابته متوسطة، و 4 آخرون اصاباتهم بسيطة، وجميعهم نقلوا إلى مستشفى الأهلي بمدينة الخليل بينهم اثنان في قسم العناية المكثفة.