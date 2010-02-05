الولايات المتحدة تدعو « إسرائيل » وسوريا إلى ضبط النفس

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

دعت الولايات المتحدة كل من إسرائيل وسوريا إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد صعوبة استئناف المفاوضات.

وقال ناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية لـصحيفة «الشرق الأوسط» إن واشنطن تعمل بجد لإعادة استئناف مفاوضات التسوية فورا على كل المسارات بما في ذلك المسار السوري - الإسرائيلي، مشددا على أنه ما زالت هناك قضايا عالقة محل قلق مع السوريين، وأن السفير الأميركي الجديد، روبرت فورد، سيبدأ ببحث هذه القضية مع القيادة في دمشق.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) قد أفادت اليوم - الجمعة أن إسرائيل نقلت الليلة الماضية إلى سوريا رسائل مطمئنة بواسطة جهات دبلوماسية تؤكد عدم رغبتها في أي تصعيد.