البطش: الحراك بين فتح وحماس بدأ قبل أسبوع من زيارة د.شعث

فلسطين اليوم – غزة

كشف الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي النقاب عن أن الحراك بين حركتي فتح وحماس كان قبل أسبوع، وليس مع قدوم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث.

وأشار البطش خلال تصريحات لـ"فلسطين اليوم" إلى أن زيارة الدكتور شعث كانت نتاجاً لاجتماعات ولقاءات عقدت في الظلام أسفرت عن الزيارة، كما أسفر هذا الحراك عن ترحيب القيادة المصرية بخطوات حركة حماس، بغية تهيئة الأجواء، ودعم المصالحة الفلسطينية.

وأوضح البطش أن الفصائل سعت عبر اللقاء الذي جمعهما مساء أمس بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي إلى إذابة الجليد عن المصالحة, موضحاً أن الأطراف أجمعت على اتخاذ إجراءات على الأرض بهدف تهيئة الأجواء وإيجاد مناخ مناسب من شأنه التوصل إلى مصالحة حقيقية.

كما أشار القيادي في الجهاد الإسلامي إلى أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على تشكيل على لجان بينهما، لمتابعة جميع اللقاءات العالقة، منوهاً إلى أهمية الم اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية والدكتور نبيل شعث.