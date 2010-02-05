كنعان: سلمنا شعث رسالة من مبعدين كنيسة المهد تشرح معاناتهم

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

قال الناطق باسم المبعدين فهمي كنعان إنه سلم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د.نبيل شعث رسالة للرئيس محمود عباس حول قضية المبعدين إلى أوروبا والمبعدين في غزة والأوضاع التي يعانيها المبعدين وقضية المصالحة الوطنية وضرورة إنهاء الانقسام.

وأضاف كنعان أنه تم شرح المعاناة التي يعانيها المبعدين في غزة واوروربا طوال 8 سنوات من الإبعاد التي اشرف عليها الأمريكان واللجنة الرباعية".

وطالب كنعان شعث ان يتم طرح قضية المبعدين في اللجنة المركزية لحركة فتح وفي المجلس الثوري وان يتم تبني موضوع المبعدين بشكل رسمي وان يقوم احد اعضاء اللجنة المركزية للعمل فلسطينيا وعربيا ودوليا على انهاء هذا الملف.

ووعد شعث بطرح هذا الموضوع على الصعيد العربي والدولي من اجل عودة المبعدين الى بيت لحم.