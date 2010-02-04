من شدة إعجابه.. بيرس يصف فياض بـ بن غوريون

فلسطين اليوم: غزة

نال رئيس حكومة رام الله رضا قادة الاحتلال الإسرائيلي بعد أن كال الجميع له المديح إعجابًا بمشاركته في مؤتمر "هرتسيليا" الذي يرسم المستقبل الأمني للكيان الإسرائيلي؛ حيث فاجأ رئيس دولة الاحتلال شمعون بيريز الجميع خلال كلمته في المؤتمر مساء أول أمس الثلاثاء (2-2) عندما مدح فياض بأنه "بن غوريون الفلسطيني".

ليس بيريز فقط هو من كال الإشادة لفياض؛ حيث سبقه وزير الجيش الإسرائيلي "إيهود باراك" الذي امتدح "جرأة" فياض بحضوره المؤتمر رغم كل الانتقادات الموجَّهة إليه من أبناء شعبه الذين يرفضون تلك المشاركة ويعتبرونها خيانة لدماء آلاف الشهداء الذي قدَّموا أرواحهم دفاعًا عن القضية الفلسطينية ورفضوا الخنوع للاحتلال وأعوانه.

و"دافيد بن غوريون" هو مؤسِّس الكيان الاسرائيلي، وأول رئيس وزراء له، وأول من أسَّس عصابات "الهاغاناه" التي نفذت العديد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وقد أثارت مشاركة فياض في مؤتمر "هرتسيليا" استنكارًا فلسطينيًّا واسعًا؛ حيث وصفتها جماهير الشعب الفلسطيني بالخيانة العظمى، وأدانتها العديد من الفصائل الفلسطينية؛ على رأسها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ووصفتها الفصائل بـ"المشاركة في صناعة سياسات الاحتلال الاسرائيلي القائمة على قتل الشعب الفلسطيني وتشريده".