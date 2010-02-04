ضجة في « إسرائيل »: ألجموا « ليبرمان »

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أحدثت تهديدات وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ضد الرئيس السوري بشار الاسد ضجة كبيرة في الحلبة السياسية في إسرائيل وأثارت ردود فعل ساخطة لدى العديد من أعضاء الكنيست الإسرائيليين.

فقد حمل حزب (كديما) بشدة على حكومة نتنياهو متهما إياها بأنها تلعب بالنار.

وجاء في بيان اصدره الحزب انه بغياب زعامة سياسية واضحة يتلاعب كل وزير في حكومة نتنياهو بعدم المسؤولية من خلال اطلاق تهديدات باندلاع حرب شاملة.

ووجه حزب كديما رسالة الى نتانياهو: بدلاً من تهدئة الخواطر تعمل اسرائيل الرسمية على تأجيج النار. ويجب على نتانياهو التعالي فوق مشكلاته السياسية وابداء المسؤولية تجاه مستقبل الدولة التي انيطت به مهمة الحفاظ عليها. ان اسرائيل اقوى من التفوهات الملتهبة وعديمة المسؤولية من قبل من يترأسونها.

من جهته أكد ايتان كابل من حزب العمل الإسرائيلي انه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي ان يوقف داعية الحرب ليبرمان عند حدّه، من المستحيل ان يضطلع بمهام منصب حساس لهذه الدرجة رجل يتصرف بلا وازع او رادع يفتقد الى التعقل ولا يدرك اهمية التسوية مع سوريا وخطر خوض حرب ضدها.

اما النائب العربي في الكنيست طلب الصانع فدعا الى لجم ليبرمان واصفا اياه بثرثري خطر من شأنه ان يورط المنطقة في حرب شاملة يستغنى عنها.