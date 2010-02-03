الجهاد الإسلامي تكرم حافظات أجزاء من القرآن الكريم وخريجات دورات شرعية

فلسطين اليوم- غزة

كرمَت اللجنة الدعوية بحركة الجهاد الإسلامي بالتعاون مع جمعية إقرأ الخيرية حافظات أجزاء من القرآن الكريم ودورات شرعية وأحكام تلاوة في إقليمي الشمال وغزة.

فقد أقامت جمعية اقرأ الخيرية احتفالين كبيرين ضمن سلسلة انجازاتها في بداية هذا العام الأول، في مسجد القسام وبحضور الدكتور محمد الهندي والشيخ خالد البطش والشيخ عبد الفتاح يوسف حجاج مدير عام جمعية اقرأ الخيرية ومدير مراكز التحفيظ في قطاع غزة الشيخ سلمان السعودي.

وتحدث الشيخ حجاج عن دور المرأة في بناء المجتمعات، كعضو مهم في البناء وبالذات في الإسلام والذي ركز كثيراً على أهمية المرأة ودورها الريادي والقيادي، مذكراً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بالمرأة وكان لها دور بارز في صنع التاريخ الجديد لقضية فلسطين عبر دخولها الجهاد والمقاومة والاستشهاد.

كما تحدث الدكتور الهندي عن أهمية البناء وبالذات للحافظ لكتاب الله تعالى وعلى ضرورة الاهتمام أكثر بالجيل الصاعد الملتزم في المساجد، ووعد بمزيد من الاهتمام بالمراكز ودعمها مادياً ومعنوياً وشكر اللجنة الدعوية على جهدها في مثل هذه الاحتفالات.

وفي نهاية الحفل، أعرب الحضور عن إعجابهم لعقد مثل هذه الاحتفالات التي تشجع أبنائنا وتساعدهم على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى واختتم الحفل بتوزيع الجوائز والهدايا على الطالبات.

وفي مسجد البشير وبحضور أكثر من مائتي أخت وامرأة وفتاه أقيم احتفالاً كبيراً تم فيه تكريم أكثر من مئة طالبة حافظة لأجزاء من القرآن الكريم وأيضاً تكريم عشر أمهات مثاليات كان لهن الدور في تفوق بناتهن في حفظ القرآن الكريم.

وحضر اللقاء الشيخ عبد الفتاح حجاج مدير عام الجمعية والشيخ سلمان السعودي أبو طارق والشيخ الداعية ناهض حبيب .

وتحدث الشيخ أبو أحمد حجاج عن أهمية الالتزام بمراكز التحفيظ وعلى ضرورة الالتزام بالزى الإٍسلامي وتطبيق القرآن الكريم عبر واقع عملي بالممارسة الفعلية لأخلاق الإسلام.

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز والهدايا على الطالبات والأخوات.