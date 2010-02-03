منظمات إسرائيلية غير حكومية تندد بحملة منهجية لإسكاتها

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أدانت ثلاث عشرة من أهم المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، "الحملة المنهجية" التي تتعرض لها من جانب الحكومة بهدف "إسكات الأصوات المعترضة في إسرائيل".

وطلبت المنظمات، في كتاب مفتوح وجهته إلى رئيس دولة الاحتلال شمعون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من المسؤولين التدخل فورا "لوقف حملة منهجية تصاعدية تهدف إلى إسكات الأصوات المعترضة في إسرائيل".

وشكت المنظمات من استدعاء جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" لأعضاء فيها لتحذيرهم من مغبة الانجرار إلى ممارسة "أنشطة سياسية" تحت غطاء عملهم الإنساني.

وأوضحت أن وزير الداخلية ايلي يشاي اتهم المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين "بالسعي إلى دمار إسرائيل"، وبأن الوزير المكلف الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون اتهم منظمات ناشطة في مجال الدفاع عن الفلسطينيين "بتدمير إسرائيل من الداخل".

وقالت المتحدثة باسم منظمة "بتسيلم" ساريت ميخايلي :"إننا نتعرض منذ أشهر إلى حملة منهجية من التشويه عبر وسائل الإعلام، انطلقت من أقصى اليمين وساهم فيها مسؤولون حكوميون وعسكريون".

وأضافت "عندما يتهم الوزراء تقرير "غولدستون" بتهديد وجود إسرائيل وتغذية معاداة السامية، تنعت المنظمات التي قدمت لهم شهادات على غرار "بتسيلم" بأنها خائنة".