لقاء قمة بين مبارك وعباس الجمعة لبحث أفكار « ميتشل »

فلسطين اليوم : القاهرة

من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري محمد حسني مبارك مساء يوم الجمعة المقبل في القاهرة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتشاور حول الأفكار التي طرحها المبعوث الأميركي الخاص بالمنطقة جورج ميتشيل مؤخراً من أجل إعادة إطلاق المفاوضات مع إسرائيل.

وأكد سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية بركات الفرا أن لقاء القمة يأتي في إطار التشاور بين الرئيس أبو مازن وشقيقه الرئيس محمد حسني مبارك، لاسيما بعد جولة الرئيس الأخيرة التي قام بها لعدد من الدول الأوربية بهدف حشد التأييد من قبل الدول الصديقة لمواقف السلطة و م.ت.ف بخصوص وقف الاستيطان وإطلاق المفاوضات على أساس المرجعيات الدولية.‏

وأشاد السفير الفرا في تصريحٍ صحافي مكتوب، بدور مصر الداعم للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، قائلاً:" إن هذا البلد الشقيق بذل جهداً ريادياً منقطع النظير في مجال المصالحة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة المحاصر".