حماس توقف محادثات صفقة التبادل رداً على اغتيال المبحوح

فلسطين اليوم – غزة

أفاد مسؤول بارز في حماس أن حركته قررت وقف مباحثات صفقة تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي لأجل غير مسمى، وذلك ردا على اغتيال القائد العسكري في كتائب القسام محمود المبحوح في أحد فنادق دبي في 20 يناير الماضي.

وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه لـ "صحيفة عكاظ" السعودية إن مباحثات الصفقة توقفت بشكل مؤقت بسبب عملية اغتيال القيادي المبحوح، مضيفا أن صفقة التبادل الآن تمر بمنعطف سلبي كبير، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن توقف وفشل إتمام الصفقة حتى اللحظة.

وأضاف أن عملية الاغتيال الجبانة هدفها قهر ثبات حركة حماس على موقفها الشجاع من صفقة التبادل وتمسكها بكافة بنود الصفقة، مؤكدا ضلوع جهاز «الموساد» الإسرائيلي في عملية الاغتيال.