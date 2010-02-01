نائب نتنياهو: فياض يطمح إلى أن يحل محل عباس

فلسطين اليوم-وكالات

أعرب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم عن اعتقاده أن رئيس الوزراء الفلسطيني برام الله سلام فياض يطمح إلى أن يحل محل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).

وقال شالوم في كلمته أمام مؤتمر هرتسليا اليوم الاثنين: "توحي تصرفات فياض الأخيرة إلى أن هذا السياسي يطمح إلى أخذ مكان أبو مازن فور مغادرته منصبه".

وأضاف :"ربما يرغب في الفوز بدعم نشطاء فتح ولهذا السبب يبدو غير راغب في مواصلة المحادثات مع الإسرائيليين .. التقيته عدة مرات .. وهو شخص مهتم فعلا بالسلام ، إلا أنه تراجع اخيرا".

ورأى شالوم أن السلطة الفلسطينية ليست مستعدة لتبني قرار استراتيجي باستئناف المفاوضات مع اسرائيل.