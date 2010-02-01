فلنائي: « حماس » ستقتنص أي فرصة للرد على اغتيال المبحوح

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

نبّه نائب وزير الحرب الإسرائيلي من أن الجناح العسكري لحركة "حماس"، المعروف باسم كتائب القسام، سيرد على اغتيال القيادي في الكتائب محمود المبحوح، الذي تم اغتياله في أحد الفنادق بإمارة دبي في التاسع عشر من الشهر الماضي.

وقال متان فلنائي: "إن حركة "حماس" عدو دائم، سيقتنص أي فرصة تتاح له لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل في مختلف بقاع الأرض"، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته؛ أكد آفي ديختر، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" سابقاً، أن حركة "حماس" ستحاول الرد على اغتيال محمود المبحوح.

وقال: "إن حركة "حماس" ستحاول الانتقام من إسرائيل على أي عملية مماثلة تنسب إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية، "مهما كانت ظروف مثل هذه العملية والجهة التي تقف ورائها".

وأضاف ديختر، وهو نائب في كتلة "كاديما" المعارضة أنه "يجب أن نتوقع أن تتبع حماس هذا النهج، حتى إذا كانت عملية التصفية تأتي على أرضية خلافات فلسطينية داخلية"، كما قال.