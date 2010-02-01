غزة: اتفاق على اعتماد التمثيل النسبي بانتخابات مجلس الطلبة

فلسطين اليوم-غزة

بمبادرة من النائبين جمال الخضري وجميل مجدلاوي؛ التقت الأطر الطلابية في قطاع غزة بمكتب الأخير، أمس الأحد (31/1)، حيث اتفقت فيما بينها على اعتماد قانون الانتخابات المعتمد في اتحاد مجلس الطلبة في جامعة النجاح الوطنية، كإطار لإقرار نظام انتخابي شامل لكافة جامعات ومعاهد وكليات القطاع.

وشمل الاتفاق على اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل وإجراء الانتخابات في موعد أقصاه الشهر الثاني من الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، كما تناول الاتفاق آلية تشكيل مجلس الطلبة باعتماد مبدأ مؤتمر المجلس.

وصرح ممثل جبهة العمل الطلابي التقدمية في اللقاء محمد الجدبة بأنه يجرى التحضير للقاء أخر لاعتماد آلية لنسبة الحسم في مؤتمر المجلس، حيث من المتوقع أن يعقد اللقاء خلال أسبوع، علماً بأن هذه النقطة "لا زالت موضع خلاف، وفي حال انجازها، سيتم وضع آليات عملية للبدء بالتحضير للانتخابات في جامعات قطاع غزة".