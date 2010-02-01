الاحتلال يفرج عن النائب من حماس « أحمد عبد العزيز مبارك »

فلسطين اليوم-وكالات

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني مساء أمس عن النائب الإسلامي عن محافظة رام الله أحمد عبد العزيز مبارك.

يذكر أن الاحتلال كان قد اختطف النائب مبارك عدة مرات آخرها كان بعد فوزه كنائب عن الحركة الإسلامية في محافظة رام الله بشهرين، وقد حكم عليه وقتها بالسجن الفعلي لمدة 39 شهراً، وكان الاحتلال قد استأنف للنائب، معتبراً المدة غير كافية لتصل مدة حكمه إلى ما يقارب الـ 4 سنوات.

من جهتهم هنأ النواب الإسلاميون في الضفة الغربية زميلهم أحمد مبارك لتحرره من سجون الاحتلال متمنيين الإفراج العاجل لجميع الأسرى وعلى رأسهم الأسرى النواب الذين بلغ عددهم في سجون الاحتلال 13 نائباً أحد عشر منهم من نواب الحركة الإسلامية.

واعتبر النواب قرار الإفراج عن مبارك قرار طبيعي لإنتهاء محكوميته أولاً ومن ثم لاختطافه وزملائه كان سياسياً وغير شرعي باعتبارهم منتخبين من قبل الشعب ويتمتعوا بالحصانة التي تكفل لهم عدم المساس بهم أو التعرض لهم.