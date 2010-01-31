مصر تضبط أنفاق للتهريب وتصادر بضائع معدة للتهريب لغزة

فلسطين اليوم:

ضبط السلطات المصرية ثلاثة أنفاق، وأحبطت تهريب كميات كبيرة من الدراجات النارية وقطع غيار السيارات وكميات كبيرة من الدهانات إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

وقالت مصادر أمنية مصرية أنه تم ضبط نفقين بمنطقة صلاح الدين الحدودية بأرض خلاء وأعداد كبيرة من الدراجات النارية والدهانات بجوار فتحتي النفقين المضبوطين، كما تم ضبط نفق ثالث عند العلامة الدولية رقم 5 بمنطقة الصرصورية، فيما شددت مصر من حراستها على الأنفاق الثلاثة المضبوطة تمهيدا لتفجيرها ومصادرة البضائع المضبوطة لبيعها في مزاد علني.

وتشير مصادر أمنية إلى أن عمليات التهريب عبر الأنفاق تتركز على الجانب المصري بالمناطق الحدودية التي لم تدخل في نطاق بناء الجدار الفولاذي بها، مثل منطقة صلاح الدين والبراهمة وحي البرازيل بينما تراجعت عمليات التهريب في المناطق التي شيد بها الجدار الفولاذي.