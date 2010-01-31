الطوباسي: ذاهبون للانتخابات..و لا أمانع أي صحفي من التوجه للقضاء

فلسطين اليوم – "قسم المتابعة"

نفى نعيم الطوباسي نقيب الصحفيين الفلسطينيين أن يكون قد طلب من الاتحاد الدولي للصحفيين تأجيل انتخابات النقابة، مؤكداً أن النقابة ذاهبة إلى إجراء الانتخابات في موعدها في الخامس من شهر فبراير المقبل.

وأضاف الطوباسي خلال تصريحات لإذاعة القدس من غزة اليوم الأحد أن الاتحاد الدولي للصحفيين، هو من أرسل برسالة تطالب بتأجيل إجراء الانتخابات بناءً على احتجاجات الكتل الصحفية ورسائل أرسلت له تطالب بالتأجيل.

وأوضح أن رسائل الاتحاد الدولي جاءت متأخرة جداً، وأن هناك توجه على أن تجري الانتخابات في موعدها، في غزة والضفة.

وقال الطوباسي:" في تقديري فإننا نواجه مشكلة حالياً، بعد أن كانت الانتخابات مطلب لكافة الصحفيين، مشيراً إلى أنه لا يدري كيف ستكون الأمور في المستقبل؟.

وشدد الطوباسي على أن مصلحة الصحفيين تتطلب دراسة أكثر عمقاً للواقع الصحفي، وحوارات بطريقة جدية، بعد أن أصبح كل شيء متأخراً جداً، مشيراً إلى أن قرار تأجيل الانتخابات قد يضع النقابة في إشكالية كبيرة، كما أن طلب النقابة إجراء الانتخابات، سيمثل إشكالية أيضاً، في ظل الواقع الجديد.

وحول نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي تلقي أي دعوة من الاتحاد الدولي للصحفيين لتأجيل انتخابات النقابة، قال الطوباسي إن تصريح الطيراوي جاء من منطلق أنه مسؤول المنظمات الشعبية، مشيراً إلى أن الطيراوي أخبره بأن دور المنظمات الشعبية هو مراقبة النقابة عن بعد دون التدخل في عملها.

وفيما يتعلق بنية الكتل الصحفية التوجه للقضاء لوقف الانتخابات قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين إنه لا يستطيع أن يمنع أي صحفي للتوجه للقضاء، معرباً عن أمنيته بأن تتم الأمور بطريقة ديمقراطية، وأن يتوحد الموقف الداخلي للصحفيين، كي نصل إلى نقابة وطنية، مستقلة ومهنية.