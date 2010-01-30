مدينة صينية تدخل "جينيس" في رمي كرات الثلج

فلسطين اليوم- وكالات

دخلت مدينة "ييتشون" الصينية موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، في لعبة رمي كرات الثلج، من خلال مشاركة أكثر من خمسة آلاف طالب، في أكبر لعبة من نوعها في العالم.

وجرت اللعبة، التي شارك فيها 5060 طالباً، في إحدى الحدائق بالمدينة الواقعة في شمال شرقي الصين، والتي يُطلق عليها اسم "مدينة الغابات الصينية"، بحضور موظفي مؤسسة "جينيس" للأرقام القياسية للتصديق عليها، وحطم الصينيون الرقم القياسي القديم البالغ 3745 شخصاً الذي سجلته إحدى المدن الأمريكية.