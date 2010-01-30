تحقيق: الموساد اغتال المبحوح قبل مغادرة « عوزي لاندو » لأبو ظبي بلحظات

فلسطين اليوم-كتب محلل الشئون الإسرائيلية

ذكر محلل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للشؤون الإسرائيلية أن علامات استفهام بدأت تلوح في الأفق, فيما يتعلق باغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح في إمارة دبي, قبل حوالي عشرة أيام وخاصة التوقيت.

ووفقا للمحلل, ففي اليوم الذي قتل فيه المبحوح في احد فنادق دبي كان وزير البني التحتية الإسرائيلي المجرم عوزي لاندو, يتواجد في فندق آخر في إمارة ابو ظبي بعد أن قدمت له الدعوة لحضور الدعوة لحضور مؤتمر وطالة الطاقات المتجددة.

والسؤال الآن هل عوزي لاندو ومن رافقه من جهاز الموساد قد حولوا غرفة لاندو لغرفة عمليات مشتركة مع عناصر آخرين من الموساد دخلوا دولة الامارت بجوازات أوروبية, فقد وصل لاندو لابو ظبي يوم الجمعة 15 يناير الحالي وبقي فيها حتى يوم 19 يناير تقريبا؟

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن المبحوح قد قتل قبل حوالي عشرة أيام, بمعني آخر أنه قد تم اغتيال المبحوح قبل ساعة أو ساعتين من مغادرة عوزي لاندو.