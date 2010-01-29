مصر تؤكد حرصها على المطالبة بحق المجند الشهيد على حدود غزة

فلسطين اليوم- القاهرة

أكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المصري مفيد شهاب، حرص بلاده علي المطالبة بحقها القانوني في الاعتداء على الجندي المصري والذي استشهد على حدود مصر مع قطاع غزة.

وعلق شهاب في تصريح له اليوم، على التصريحات الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والتي أكد فيها أن حماس ستشكل لجنة للتحقيق في مقتل الجندي المصري على الحدود مع غزة أن توجه حماس للتحقيق في هذا الملف يعد أمرا إيجابيا وجيدا نرحب به.

وطالب شهاب بضرورة أن يأخذ هذا التحقيق الشكل الجاد، مشددا على أهميته في قدرته على التوصل إلى الحقيقية خاصة وأن الجندي قد أصيب برصاصة موجهة له من ناحية غزة حسب قوله.