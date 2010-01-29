جيروزاليم بوست" إسرائيل تفكِّر في اجتياح البقاع اللبناني

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ، :" إن حزب الله أصبح قادراً على إصابة وسط إسرائيل، من خلال نشره في الأسابيع الأخيرة صواريخ من طراز M -600 ، - أرض وهي نسخة عن الصاروخ الإيراني فاتح 110، الذي يصل مداه إلى 259 كيلو متراً، ويحمل رأساً حربياً زنته 500 كيلوغرام".

وتشير الصحيفة إلى أن هذه "الصواريخ دقيقة، وإن تجدد المواجهة مع الحزب، يعني وجود قدرة لديه على استهداف منشآت عسكرية ومناطق مكتظة بالسكان داخل إسرائيل"، لافتةً إلى أن "الدعم السوري المتزايد لحزب الله يعكس تحولاً استراتيجياً واضحاً من دمشق، إلا أن السوريين لم يتخطوا بعد نقطة اللا عودة، وسيتخطونها إذا نقلوا إلى حزب الله منظومات متطورة مضادة للطائرات من نوع SA -2 ".

وقالت الصحيفة :"إن حدود لبنان الشرقية مع سوريا هي المنفذ الرئيسي لإمداد حزب الله بالأسلحة، وقد ركز حزب الله بنيته التسليحية شمالي نهر الليطاني، وفي سهل البقاع في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا"، مشيرة إلى أن "المواجهة المستقبلية مع حزب الله، بناءً على ذلك، تعني أن على إسرائيل أن تجتاح براً سهل البقاع، ما يعني إمكان أن يتدخل السوريون لإمداد حزب الله بالأسلحة، أي إمكان استهداف إسرائيل لهم".