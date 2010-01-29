نتنياهو يوافق على إطلاق سراح أسرى لتحريك المفاوضات!

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

افادت صحيفة هآرتس العبرية في عددها اليوم ان رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوافق على خطة لاطلاق سراح المئات من الأسرى الامنيين الفلسطينيين الفتحاويين، كلفتة تندرج في اطار المساعي الهادفة الى احياء مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.

ونقلت إذاعة الإحتلال عن مصدر إسرائيلي وصفته بـ الكبير ان هناك اقتراحا جديدا طرحه المبعوث الامريكي الى الشرق الاوسط جروج ميتشل يقضي بعقد المرحلة الاولى من المفاوضات على شكل المحادثات غير المباشرة التي جرت بين ممثلي اسرائيل وسوريا في تركيا.

وقد شمل اقتراح ميتشل موضوع الافراج عن المئات من الأسرى الفتحاويين خاصة هؤلاء الذين بقيت لديهم فترات محكومية قصيرة.

وبحسب هذا المصدر فقد وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي على اقتراح ميتشل الا ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يرد عليه بعد.

وبدوره قال وزير الاسكان والاشغال العامة في حكومة رام الله محمد اشتية أن السلطة لا ترحب بعودة المفاوضات على أي مستوى مع إسرائيل قبل الوقف التام للاستيطان خصوصاً في القدس.

واضاف اشتية في مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية ان المفاوضات يجب أن تكون على القضايا السياسية وليس على إجراءات بناء الثقة.