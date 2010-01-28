منتدى الإعلاميين يطالب بوقف المخالفات القانونية قبيل الانتخابات

فلسطين اليوم - غزة

طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الخميس مجلس نقابة الصحافيين بوقف المخالفات القانونية التي ارتكبت خلال الفترة الماضية من قبل أعضاء في المجلس وقبل أقل من شهر على عقد الانتخابات المقررة في الخامس من الشهر القادم.

وقال المنتدى في رسالة وجهها لمجلس النقابة : "كنا ننتظر الذهاب باتجاه ترتيب أوضاع النقابة عبر إجراءات قانونية ونقابية سليمة لكننا فوجئنا بإجراءات غريبة وغير قانونية".

وأضاف أن هذه الإجراءات تمت "دون إعلانات رسمية لإجراء الانتخابات ودون مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية ونشر إعلانات بالصحف حول الإجراءات السليمة وهو ما لم يحدث خاصة في قطاع غزة".

وأعرب عن استغرابه من سماح أعضاء بمجلس النقابة لأنفسهم بمنع انتساب الصحفيين والصحفيات الشبان دون أي مسوغ قانوني، بينما جرى تنسيب أعضاء آخرين بصورة غير معلنة،

وانتقد تحويل عضوية عدد من حملة درجة الدكتوراه في الإعلام إلى عضوية شرف فخرية خلافاً للقانون، بمعنى أنهم لا يحق لهم الترشح أو الانتخاب في خطوة منافية للقانون حيث لا يحق لمجلس النقابة فصل أي عضو إلا بشروط يحددها النظام الأساسي للنقابة.

واستغرب من قيام عاملين في أجهزة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية بتلقي طلبات الصحفيين الذين يسددون رسوم عضويتهم في النقابة أو أية معاملات أخرى للأعضاء.

وتساءل عن إجراءات تسديد رسوم العضوية الأخيرة، قائلاً: "كيف يتم تسديد رسوم العضوية للصحفيين عبر بتسليمهم سندات غير رسمية وغير قانونية تحمل أرقاماً مسلسلة مكتوبة بخط اليد مطعون في قانونيتها؟".

وأضاف "بأي حق يعلن مجلس النقابة عن زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة من 17 عضواً إلى 21 في اغتصاب واضح لحق هو حق فقط للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين؟".

وتابع: "لماذا لم تشكل اللجنة المشرفة على الانتخابات حتى الآن، والتي يفترض أنها الجهة المخولة بمتابعة كل الإجراءات العملية للانتخابات؟"، مؤكداً أنه "مع انتخابات لنقابة الصحفيين اليوم قبل غد"، حيث أنها تمثل خطوة أولى لإصلاح أوضاع النقابة.

وأشار إلى أن من خلال هذه الرسالة يطالب المجلس بالوقوف عند مسئولياته والتدخل للقيام بإجراءات نقابية وانتخابية سليمة ونزيهة وشفافة وتحديد القانون الذي ستجري عليه الانتخابات القادمة.

وأوضح المنتدى أنه بانتظار رد واضح من المجلس إزاء ما يجري وتدارك الموقف قبل فوات الأوان، قائلاً: "ومن حقنا اتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لحفظ حقوقنا وتحقيق إرادة الصحفيين الفلسطينيين".