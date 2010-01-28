نتنياهو: « إسرائيل » حسنت صورتها بالمشاركة في الإغاثة في هايتي

فلسطين اليوم - القدس المحتلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن المستشفى الميداني للجيش الإسرائيلي الذي عالج ضحايا الزلزال في هايتي حسن صورة إسرائيل بعد اتهامات بارتكاب جرائم حرب أثناء هجوم على غزة.

وأضاف نتنياهو أثناء احتفال في المطار للترحيب بعودة الفريق الطبي العسكري "بصورة خاصة حين يكون هناك من يتآمرون ضدنا ويشوهون الحقائق ويشهرون بنا فقد أظهرتم الوجه الحقيقي لقوات الحرب الإسرائيلية".

وانتقد نتنياهو تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة صدر في أيلول (سبتمبر)، مشيراً إلى وجود أدلة على أن إسرائيل استهدفت بصورة غير قانونية المدنيين الفلسطينيين في الحرب التي شنتها في غزة قبل نحو عام قائلة إن هدفها وقف الهجمات الصاروخية عبر الحدود.