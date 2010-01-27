حسين ياسر ينضم للزمالك رسميا.. وجدو يقترب من الأهلي

القاهرة/ انضم اللاعب حسين ياسر المحمدي إلى نادي الزمالك وذلك بعد ساعات قليلة من فسخه لعقده مع الأهلي يوم الأربعاء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وأعلن إبراهيم حسن المنسق العام لفريق الكرة بنادي الزمالك انضمام المحمدي يوم الأربعاء في تصريحات تلفزيونية بعدما تم الاتفاق على كافة الأمور بين اللاعب وإدارة الفريق الأبيض.

وذكر الموقع الرسمي للقلعة البيضاء الذي وصف الصفقة بأنها "ضربة شتوية بيضاء" أن المحمدي سيشارك في مباريات الزمالك في الدور الثاني من الدوري المصري حيث يلتقي الزمالك مع انبي في الرابع من فبراير على استاد القاهرة.

وكان المحمدي فسخ عقده مع الأهلي حيث طلبت إدارة الأخير من اللاعب دفع مبلغ300 ألف دولار للتخلي عنه وهو ما قام به اللاعب بالفعل.

وانضم المحمدي إلى الأهلي في يونيو 2008 لكنه لم يحظى بفرصة كبيرة في المشاركة بصورة أساسية مع الفريق سواء مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه أو المصري حسام البدري ليطالب المحمدي بالرحيل وينضم إلى الزمالك.

شبكة محمول تقرب جدو من الأهلي

طلبت إحدى شبكات المحمول المصرية التعاقد مع محمد ناجي "جدو" نجم المنتخب المصري ونادي الإتحاد السكندري المتألق مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية المقامة بأنجولا لتصوير حملة إعلانية ضخمة .

وعلم "سوبر" أن شبكة المحمول التي ترعى النادي الأهلي ستدفع جدو للانتقال إلى قلعة الجزيرة قبل التعاقد معه حتى تحقق الحملة الإعلانية أهدافها كاملة وهو ما يدعم رحيل جدو من الإسكندرية إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم حتى لو تلقى عرضا من أحد الأندية الخليجية أو الفرق الأوروبية الصغيرة خاصة أن ما سيحصل عليه اللاعب سيصل إلى عدة ملايين.

وتألق جدو مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية رغم مشاركته بديلا مع الفريق وأحرز 3 أهداف في 4 مباريات شارك فيها مع الفراعنة أمام نيجيريا وموزمبيق والكاميرون ليصبح أحد أهم نجوم الفريق.