منحة للمتضررين من اعتداءات المستوطنين في قريتي النبي صالح ودير نظام

فلسطين اليوم-رام الله

قدم وفد من ديوان الرئاسة وحركة فتح إقليم رام الله والبيرة، اليوم، منحة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للأهالي الذين تضرروا من اعتداءات المستوطنين في قريتي النبي صالح ودير نظام بمحافظة رام الله.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوفد للقريتين، بعد الهجمة الشرسة من قطعان المستوطنين على أراضيها.

وقال أمين سر إقليم رام الله والبيرة رائد رضوان 'إنه بناء على توجيهات عليا من ديوان الرئاسة قام الوفد بتنظيم الزيارة لتلك القريتين، وتقديم منحة عباس للأهالي الذين تضرروا جراء الاعتداءات، وكذلك زيارة لبيوت الأسيرات في تلك المنطقة'.

وأكد رضوان دعم حركة فتح بكافة مؤسساتها لكافة أشكال المقاومة الشعبية، لا سيما صمود الأهالي على أراضيهم ودفاعهم عنها في كافة أمكان تواجدهم رغم شراسة الهجمة وشدتها.