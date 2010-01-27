وزير إسرائيلي يتحدث عن سلام مع سورية قولاً لا فعلاً

فلسطين اليوم- وكالات

أعرب الوزير الإسرائيلي يوسي بيليد عن رغبة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو التوصل إلى تسوية مع سورية بشأن مرتفعات الجولان السورية المحتلة، إلا أنه رهن ذلك من خلال "التحدث فقط"، دون القيام بخطوات فعلية على أرض الواقع.

واعتبر بيليد، أنه ليس جدياً القول بأن "تنازلاً إسرائيلياً عن هضبة الجولان قبل بدء المفاوضات سيجلب السلام"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تريد السلام مع سورية، لكنه يمكن التوصل إلى تسوية بين الجانبين من خلال التحدث فقط"، على حد تعبيره.

وجاءت أقوال الوزير هذه بعد قيامه بغرس شجرة في مرتفعات الجولان بمناسبة "عيد الشجرة"، بحسب التقويم العبري، مؤكداً أن غرس الشجرة "يرمز إلى الوجود الثابت". وقال إنه سيأتي إلى الجولان في العام المقبل أيضاً لغرس شجرة أخرى