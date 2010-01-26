العروض تنهال على « جدو ».. وميدو يتفاوض مع هال سيتي

القاهرة/ ذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن نادي فولام الإنجليزي تحرك لضم مهاجم منتخب مصر محمد ناجي "جدو" لاعب الاتحاد السكندري خلال يناير الجاري.

ويتصدر جدو لائحة هدافي كأس أمم إفريقيا بالتساوي مع مواطنه أحمد حسن والأنجولي فلافيو أمادو والمالي سيدو كيتا برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.

وأكد تقرير الشبكة ذات المصداقية العالية في إنجلترا إعجاب مسئولي فولام بقدرات جدو، والمستوى الرائع الذي يقدمه في البطولة.

وارتبط اسم فولام بأحمد حسام "ميدو" مهاجم الزمالك الذي سافر إلى إنجلترا للتفاوض مع أحد أندية الدوري الانجليزي الممتاز.

ويبحث فولام عن مهاجم يضيف للفريق الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي، ويغطي غياب بوبي زامورا مؤقتا بعدما تعرض لإصابة بخلع في الكتف.

وأضاف التقرير "فولام ينتظر رد نادي الاتحاد بشأن المقابل المالي المطلوب لبيع جدو للشروع في الصفقة".

الاتحاد ينتظر

في ذات الإطار، أعلن الاتحاد السكندري عدم وصول عروض رسمية من فولام أو غيره بشأن جدو، وأكد النادي أن ما يحدث لا يتخطى مفاوضات شفهية.

وقال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com : "لم يصلنا خطابات من فولام، ولذا لن ندرس الموقف، سننتظر حتى نحصل على شيء رسمي".

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن عن وجود عروض شفهية من أندية ريال سوسيداد الإسباني وسندرلاند الانجليزي وأهلي جدة السعودي لضم جدو.

ميدو يتفاوض مع هال سيتي

أشارت تقارير صحافية واردة من إنكلترا اليوم الثلاثاء إلى أن النجم المصري احمد حسام "ميدو" قد يلتحق بمواطنه عمرو زكي في صفوف هال سيتي الإنكليزي.

وكشفت صحيفة "دايلي مايل" الإنكليزية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن ميدو توجه أمس الاثنين إلى إنكلترا للدخول في مفاوضات مع هال سيتي للانتقال إلى صفوفه لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، علماً بان نادي ميدلزبره لا يزال يملك توقيع النجم المصري.

وكان زكي انضم إلى هال سيتي الأسبوع الماضي لمدة 6 أشهر أيضاً على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف جنيه إسترليني.

وسبق للاعبين أن لعبا جنباً إلى جنب في صفوف ويغان الموسم الماضي، وفي صفوف الزمالك هذا الموسم، علماً بأنهما يغيبان عن صفوف منتخب بلادهما الذي بلغ نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية المقامة، زكي بداعي الإصابة، وميدو لاستبعاده من قبل الجهاز الفني بقيادة حسن شحاتة.