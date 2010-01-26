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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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قوات الاحتلال تصادر تصاريح زيارة من أفراد عائلة أسير من مخيم بلاطة

  • 07:35 - 26 يناير 2010
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قوات الاحتلال تصادر تصاريح زيارة من أفراد عائلة أسير من مخيم بلاطة

فلسطين اليوم- نابلس

أفادت عائلة الأسير أحمد فواز سوالمة من مخيم بلاطة بنابلس اليوم الثلاثاء، أن جنود الاحتلال صادروا تصاريح زيارة من شقيقه وشقيقته، وسمحوا فقط لوالدته بالتوجه لزيارته في سجن النقب الصحراوي.

 وقال أحد أشقاء الأسير، أن الجنود على حاجز الطيبة قرب طولكرم  صادروا أمس، التصاريح سارية المفعول دون إبداء الأسباب.

وأشار إلى أن شقيقة أخرى للأسير سبق وأن صودر تصريحها، كما يمنع  أشقاء آخرون من الزيارة لأسباب تدعي إسرائيل بأنها أمنية منذ سنوات.

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