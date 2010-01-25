"هنية" يعلن العام 2010 عام الأسرى

فلسطين اليوم- غزة

أعلن اسماعيل هنية رئيس الوزراء بحكومة غزة اليوم الاثنين، أن هذا العام 2010 هو عام الأسرى، داعياً جهات الاختصاص إلى العمل وفق هذا القرار بما يتطلب من عمل سياسي وإعلامي وقانوني وإنساني.

جاء ذلك خلال استقبال هنية لوزير الأسرى والعاملين في الوزارة، حيث استمع إلى جهود ونشاطات الوزارة خلال المرحلة الماضية.

وأشاد هنية، بدور الوزارة في خدمة الأسرى والمحررين وجهودها المضنية في هذه المجالات، وبدور الأسرى وصمودهم الأسطوري في زنازين الاحتلال وصبر أهلهم وذويهم، مشدداً على أن قضية الأسرى على سلم أولويات العمل للحكومة.

وكلف رئيس الوزراء، وزارة الأسرى بتنظيم مؤتمر دولي للأسرى يعقد على أرض غزة وذلك إيماناً بهذه القضية العادلة وإنصافاً لهؤلاء المعتقلين وتكريماً لهم وتركيزاً على ضرورة إطلاق سراحهم كحق سياسي إنساني قانوني.

وقرر رئيس الوزراء منح جوائز تقديرية لأوائل الأسرى الملتحقين بالبرامج التعليمية وكذلك منح جوائز تقديرية لأفضل قصة أو شعر أو نثر يكتبه الأسرى أنفسهم.

وفي نهاية اللقاء كرم دولة رئيس الوزراء وزير الأسرى والعاملين في وزارته تقديرا لجهودهم وفعاليتهم.