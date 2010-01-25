الاحتلال يعتقل 9 مواطنين في رام الله بدعوى أنهم « مطلوبون »

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، طالت تسعة مواطنين في محافظة رام الله، جنوب الضفة الغربية.

ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" على الإنترنت عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها:" إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقل الفلسطينيين التسعة كونهم مطلوبون".

ولم تكشف تلك المصادر عما إذا كان المعتقلون يتبعون لأي جهة تنظيمية ، لافتةً إلى أنه "تم إحالة المعتقلين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم".

ويشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات ومداهمات بصورة يومية بالضفة الغربية في إطار ملاحقة نشطاء فلسطينيين يصفهم بـ"المطلوبين".