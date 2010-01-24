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« إسرائيل » تقدم ردها الرسمي على تقرير لجنة « غولدستون » الخميس

  • 06:00 - 24 يناير 2010
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فلسطين اليوم – القدس المحتلة

من المقرر أن تقدم إسرائيل يوم الخميس القادم إلى الأمم المتحدة ردها الرسمي على تقرير لجنة غولدستون حول عدوانها الأخير في قطاع غزة قبل عام.

 

وسيفصل الرد الإسرائيلي النقاط الجوهرية التي تضمنها تقرير غولدستون معتبراً إياه متحيزاً وناقصاً .

 

وأفادت صحيفة نيو يورك تايمز أن الرد الإسرائيلي يقر بان إسرائيل ارتكبت أخطاء خلال عمليتها العسكرية ولكنه لا يمكن اتهامها بارتكاب جرائم.

 

وأضافت أن الرد الإسرائيلي سيقضي بوجوب ملائمة القوانين الدولية الخاصة بالحروب لأوضاع مثل الأوضاع التي تتعامل معها إسرائيل: محاربة "ميليشيا" عسكرية تندمج عن قصد داخل سكان مدنيين.

 

وتقول الصحيفة الأمريكية إن إسرائيل سترفض في ردها بشدة استنتاجات تقرير غولدستون بشأن قتل متعمد لسكان أبرياء وإصابة بني تحتية مدنية بشكل متعمد.

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