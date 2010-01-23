ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

المستوطنون يقتحمون عراق بورين والمواطنون يصدونهم

  • 15:56 - 23 يناير 2010
مشاركة

فلسطين اليوم – رام الله

اقتحم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم، قرية عراق بورين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وهو الاعتداء الثالث على التوالي الذي ينفذونه مساء كل يوم سبت.

وقال شهود عيان من القرية، ان المستوطنين حاولوا التوغل داخل القرية لكن المواطنين تصدوا لهم، وطاردوهم في محيط القرية ولحقوا بهم إلى مسافة طويلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المستوطنين اعتادوا القيام باعتداءات ضد قرى جنوب نابلس في أيام السبت.

وأضاف، أن اشتباكات كبيرة وقعت في محيط القرية مساء اليوم، عندما تصدى المواطنون للمستوطنين الذين غالبا ما ينطلقون من مستوطنتي' يتسهار' و' وبراخا'.

وأشار دغلس إلى أن سيارات الإسعاف استدعيت للقرية، تحسبا لوقوع إصابات في صفوف المواطنين، خاصة بعد اقتحام قوات الاحتلال لها بعد انسحاب المستوطنين.

متعلقات