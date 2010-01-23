المستوطنون يقتحمون عراق بورين والمواطنون يصدونهم

فلسطين اليوم – رام الله

اقتحم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم، قرية عراق بورين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وهو الاعتداء الثالث على التوالي الذي ينفذونه مساء كل يوم سبت.

وقال شهود عيان من القرية، ان المستوطنين حاولوا التوغل داخل القرية لكن المواطنين تصدوا لهم، وطاردوهم في محيط القرية ولحقوا بهم إلى مسافة طويلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المستوطنين اعتادوا القيام باعتداءات ضد قرى جنوب نابلس في أيام السبت.

وأضاف، أن اشتباكات كبيرة وقعت في محيط القرية مساء اليوم، عندما تصدى المواطنون للمستوطنين الذين غالبا ما ينطلقون من مستوطنتي' يتسهار' و' وبراخا'.

وأشار دغلس إلى أن سيارات الإسعاف استدعيت للقرية، تحسبا لوقوع إصابات في صفوف المواطنين، خاصة بعد اقتحام قوات الاحتلال لها بعد انسحاب المستوطنين.