الأسرى للدراسات: الاحتلال يفرض غرامات عقابية غير مبررة على الأسرى الفلسطينيين

فلسطين اليوم: غزة

كشف مركز حقوقي، يعني بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن أن السجانين الإسرائيليين يوقعون عقابات مادية بحق الأسرى الفلسطينيين، دون مبررات تذكر.

وأكد مركز الأسرى للدراسات على أن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية، تجبر الأسرى على دفع الماء والكهرباء التي يستهلكونها، بحجة العقاب داخل السجن، التي قد تصل الى 200 دولار أو يزيد فى بعض الأحيان.

وبحسب ما أورده المركز، فإن الغرامات المالية تقع على الأسرى "لأتفه الأسباب .. كوقت قراءة القرآن أو اقامة الصلاة فى وقت العدد (التعداد الدوري للأسرى خلال اليوم)، فإذا دخل الضباط على العدد وكان قد حان وقت الصلاة، وعلى خطيب الجمعة اذا تفوه بكلمة لا تعجب السجان أو اذا أزعج مزاج السجان المناوب، والأمر كذلك في حال انتهى وقت التشميس، أو إذا لم يسعفك الوقت للخروج من الحمام خلال الدقيقة التي يحددها السجان وأمثلة كثيرة تتحجج بها إدارة السجون لتكليف الأسير بما لايطيق".

وأكد رأفت حمدونة مدير المركز، أن إدارة السجون تقوم بسحب الغرامات دون علم الأسير من رقم حسابه، وإذا لم يكن لديه حساب تنتظر دفع مبلغ مستقبلى على اسمه، الأمر الذى يشكل استفزازا للأسير".

وناشد حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية وكل المعنيين "للتدخل لوقف هذه العقوبات والغرامات اللامنطقية"، مؤكدا أن "دولة الاحتلال تجبر الأسرى على العيش داخل السجون كمستأجرين يتحملون أعباء الماء والكهرباء والأكل والمسكن".