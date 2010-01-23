موسى يتوجه الى ليبيا لبحث استعدادات القمة العربية

فلسطين اليوم-وكالات

غادر القاهرة صباح اليوم السبت الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على رأس وفد كبير بطائرة خاصة الى طرابلس في زيارة للجماهيرية الليبية تستغرق عدة ساعات.

يلتقي موسى خلال زيارته مع قائد الثورة الليبية ،العقيد معمر القذافي، وعدد من المسئولين في طرابلس لبحث آخر الإستعدادات الخاصة بعقد القمة العربية القادمة التي تستضيفهاالبلاد في آذار (مارس).

ويضم الوفد المرافق لموسى السفير احمد بن حلى، نائب الامين العام للجامعة، والسفير سمير سيف اليزل، مساعد الامين للشؤون المالية والادارية.