مشعل: لن نترك المسرح السياسي و« نتنياهو » عطَّل صفقة « شاليط »

فلسطين اليوم : دمشق

نظمت حركة "حماس" في العاصمة السورية دمشق، مساء اليوم الجمعة، مهرجاناً جماهيرياً بمناسبة مرور عام على حرب غزة بعنوان: ( غزة .. صمود وانتصار).

وتحدَّث رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل، باسم حركته في المهرجان، حيث بدأ خطابه بتعديد سلسلة دلالات ودروس استخلصت من الحرب الإسرائيلية على غزة في ظل قرع طبول حرب جديدة على القطاع وربما لبنان أو إيران، لعل أبرزها تأكيده أن "انتصار غزة كان نتاجاً لالتحام المقاومة بالشعب".

وأكد مشعل أن حركته لن تتخلى عن مسؤولياتها السياسية، قائلاً:" لن نترك المسرح السياسي لأحد".

وطالب مشعل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، بأن يضع قضية اعمار قطاع غزة إلى جانب المصالحة الوطنية الفلسطينية – إذا ظلت عصيةً على الحل- على رأس أجندة القمة العربية التي من المقرر أن تنعقد في طرابلس في آذار (مارس) المقبل.

وعرج رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إلى قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط، حيث لفت إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن تعطيل صفقة التبادل مع حركته، مشدداً في ذات الوقت على أن "شاليط" لن يعود لإسرائيل حتى يعود أسرانا وأسيراتنا.

وعلَّق مشعل على الحراك السياسي الذي يجريه مبعوث الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط جورج ميتشل، بالإشارة إلى أنه خداع ويخدم إسرائيل ويرمي لرفع العتب عن إدارة الرئيس باراك أوباما.

وطالب مشعل العرب برسم إستراتيجية مشتركة تزاوج بين المقاومة والسياسة، داعياً رعاة القمة العربية المقبلة لتضمين هذا المطلب ضمن أجندتها.